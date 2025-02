CBS: bijna helft Nederlandse bedrijven gebruikt geen 'AI' wegens privacy

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven maakt wegens privacyredenen geen gebruik van 'AI-technologie', zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen 'AI-monitor' weten. Het vermijden van 'AI' wegens privacy laat een sterke groei zien. In 2022 ging het om 24,5 procent van de ondervraagde ondernemingen. Dit percentage steeg in 2023 naar 36 procent en groeide in 2024 door naar 44 procent. Met name bedrijven met honderd of meer medewerkers geven privacy als reden om 'AI' te weren.

De meeste Nederlandse bedrijven maken geen gebruik van 'AI', aldus het statistiekenbureau. Het CBS stelt dat de technologie vorig jaar door 22,7 procent van de bedrijven met tien of meer werkzame personen werd toegepast. Een stijging van negen procentpunt ten opzichte van 2023. Vooral het laten analyseren van geschreven tekst en het genereren van geschreven of gesproken tekst zijn veelgebruikte toepassingen. Met name in de bedrijfstak 'Informatie en communicatie' werd vorig het vaakst 'AI-technologie' gebruikt, zo laat het CBS weten.