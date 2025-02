Fraudehelpdesk waarschuwt voor fraude via zogenaamde HR-afdeling Indeed

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor vacaturefraude waarbij oplichters zich voordoen als de HR-afdeling van vacaturesite Indeed. Mensen worden gebeld en krijgen een vooraf opgenomen boodschap te horen die zogenaamd van Indeed afkomstig zou zijn. De boodschap laat weten dat er een vacature voor de ontvanger is en die het gebruikte telefoonnummer aan WhatsApp moet toevoegen.

Volgens de Fraudehelpdesk beloven de oplichters een thuiswerkvacature, waarin de ‘werknemer’ verschillende taken moet uitvoeren, zoals het beoordelen of reviewen van bedrijven. "Soms krijgt u een korte training en is er een recruiter die u begeleidt. Om uw taken te kunnen uitvoeren en geld te verdienen, moet u eerst geld storten. U betaalt een bepaald bedrag en wanneer u de juiste hoeveelheid taken heeft uitgevoerd, krijgt u dat geld met (veel) winst terug", aldus de waarschuwing.

De oplichters keren in het begin geld uit, maar slachtoffers krijgen al gauw te horen dat er niet voldoende taken zijn uitgevoerd. Slachtoffers moeten soms geld bijleggen om geen boete te krijgen of om uit te voeren taken alsnog te kunnen afronden. Het komt ook voor dat 'werknemers' een groot tegoed opbouwen, maar wanneer ze dat willen laten uitkeren ze eerst zelf een groot bedrag moeten betalen.

"In alle gevallen is het zo dat u wel betaalt, maar nooit iets terugkrijgt. En de bedragen die u moet betalen worden steeds groter", aldus de Fraudehelpdesk. Die adviseert niet op de berichten in te gaan. Wie informatie heeft doorgegeven of een betaling heeft gedaan wordt opgeroepen contact met de organisatie op te nemen voor persoonlijk advies.