Microsoft begonnen met uitschakelen van adblocker uBlock Origin

In navolging van Google is ook Microsoft begonnen met het uitschakelen van de zeer populaire adblocker uBlock Origin. Verschillende gebruikers van een vroege testversie van Microsoft Edge melden op X dat de adblocker bij hen door de browser is uitgeschakeld. Net als Google Chrome is Microsoft Edge op de Chromium-browser gebaseerd. De manier waarop extensies binnen Chrome, Edge en andere browsers mogen werken staat beschreven in een manifest. Lange tijd werkten extensies met Manifest V2, maar Google wil deze versie vervangen door Manifest V3.

Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API, die wordt vervangen door een andere oplossing genaamd declarativeNetRequest. Adblockers maken van de webRequest API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 en het verdwijnen van de webRequest API minder effectief worden. Zo is er geen Manifest V3-versie van uBlock Origin.

Omdat Manifest V2 wordt uitgefaseerd liet Google eerder al weten dat het V2-gebaseerde extensies bij gebruikers gaat uitschakelen en is daar inmiddels mee begonnen. Nu laten ook Edge-gebruikers weten dat de adblocker bij hen is uitgeschakeld. Het gaat specifiek om Edge Canary, dat een vroege testversie van de browser is. Wanneer Microsoft Manifest V2 in de stabiele Edge-versie gaat uitfaseren is nog niet bekend. De makers van de Brave-browser grijpen de berichtgeving aan om Edge-gebruikers naar Brave te krijgen. In een reactie stellen ze dat de browser over een ingebouwde adblocker beschikt en uBlock Origin ondersteunt.