Mozilla onder vuur over verwijderen belofte geen Firefox-data te verkopen

Mozilla is van allerlei kanten onder vuur komen te liggen wegens het verwijderen van de tekst dat het geen data van Firefox-gebruikers verkoopt. De Firefox-ontwikkelaar stelt dat het geen gegevens verkoopt en het wegens juridische definities de belofte heeft verwijderd. Mozilla liet eerder deze week weten dat de browser voor het eerst van algemene voorwaarden wordt voorzien. Daarnaast is het privacybeleid aangepast.

Op GitHub is een codeaanpassing verschenen waarin Mozilla de tekst "Does Firefox sell your personal data? Nope. Never have, never will. And we protect you from many of the advertisers who do. Firefox products are designed to protect your privacy. That’s a promise" verwijderd. De betreffende tekst is nog op deze Mozilla-pagina te vinden.

De commit op GitHub zorgde voor allerlei reacties van gebruikers op GitHub, Hacker News, Reddit, Mozilla's eigen forum en X. Mozilla stelt in een FAQ dat het geen gegevens over gebruikers verkoopt 'op de manier zoals de meeste mensen denken over het "verkopen van data"', maar dat de juridische definitie van 'verkoop van data' op sommige plekken heel breed is en het daarom 'definitieve uitspraken' die het eerder deed heeft moeten intrekken.