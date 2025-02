'Drone-initiatief overheid kan negatieve effecten hebben op privacy'

Het kabinet wil dat er een Nederlands 'drone ecosysteem' wordt ontwikkeld, maar dit kan 'onbedoelde negatieve effecten hebben op privacy', zo staat in een document van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Volgens minister Barry Madlener van I&W zijn drones bij overheidsdiensten nu al onmisbaar voor de uitvoering van hun taken, maar zijn deze drones vaak in landen buiten de EU gemaakt, wat voor een afhankelijkheid zorgt.

"Nederland en Europa zijn op dit moment bijna volledig afhankelijk van drones en drone-gerelateerde hard- en software ontwikkeld in landen buiten Europa. Zonder actief hierop te sturen en een eigen drone ecosysteem te ontwikkelen wordt straks bijvoorbeeld onze vitale infrastructuur geïnspecteerd met niet-EU drones. Het stimuleren van de strategische autonomie door een eigen drone ecosysteem is dan ook van groot belang", laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Om tot een Nederlands drone ecosysteem te komen is het 'DroneBoost' initiatief bedacht. "Met het initiatief DroneBoost realiseren we de voordelen van drones. Daarvoor maken we vijf use cases mogelijk waarin talrijke maatschappelijke toepassingen centraal staan", zo staat in een document over het initiatief. Eén van de use cases betreft 'hulpdiensten en toezicht'. Zo kunnen drones helpen om de pakkans te verhogen, aldus Madlener.

Het rapport over DroneBoost claimt dat het gebruik van drones zowel 'positieve als onbedoelde negatieve effecten' op de privacy kan hebben. "Zo kan het opsporen van illegale activiteiten leiden tot meer areaal onder surveillance. Soms heffen deze effecten elkaar op in use cases, maar ondanks dat blijft privacy een aandachtspunt, waar we goed oog voor hebben", stelt het rapport dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd geschreven. Verdere negatieve effecten worden niet genoemd.

Minister Madlener laat verder in zijn brief weten dat de use cases van DroneBoost moeten bijdragen aan de ontwikkeling van benodigde regelgeving, techniek en daarmee het ecosysteem als geheel. "De oplevering van het rapport DroneBoost markeert de start van een nieuwe fase. Het samenwerkingsverband wil de komende paar jaar een grote sprong te maken in de ontwikkeling van het drone ecosysteem in Nederland", besluit de bewindsman.