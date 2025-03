Politie registreerde vorig jaar minder gevallen van computervredebreuk

De politie heeft vorig jaar minder gevallen van computervredebreuk geregistreerd dan het jaar daarvoor, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. In 2024 registreerde de politie net iets meer dan 7.000 gevallen van computervredebreuk. In 2023 ging het om 12.200 gevallen en in 2022 en 2021 werd deze vorm van misdaad ruim 14.000 keer geregistreerd. Voor de jaren 2023 en 2024 gaat het nog wel om voorlopige cijfers.

"Eén van de cybercrime-incidenten die door de politie als zodanig geregistreerd wordt, is de zogenaamde computervredebreuk: het binnendringen van een netwerk of computersysteem zonder toestemming van de eigenaar. Computervredebreuk is de juridische term voor dit delict, maar gangbaarder in het spraakgebruik is ook wel het hacken van een computersysteem", aldus het CBS. Het statistiekenbureau geeft geen reden voor de afgenomen registraties van computervredebreuk.