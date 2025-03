Polen haalt detectiebevel uit voorstel chatcontrole, verplicht leeftijdsverificatie

Wat is nu eigenlijk het doel van deze wetsvoorstellen?

Het tegengaan van CSAM, of het beschermen van kinderen?



Dat eerste gaat toch niet lukken.

Want het internet is globaal, en wat in de EU niet gehost word, host de FBI zelf wel.

Met een aantal klikken ben je op het darkweb en kan je zo alles downloaden wat je wilt, dat is niet te voorkomen.

De enige manier om CSAM verspreiding te stoppen is door de vraag weg te nemen. (wat niet gaat lukken.)



De tweede doel is niet een digitaal probleem maar een opvoedkundig en monitoringsprobleem.

Ouders behoren kinderen te begeleiden op internet, net zoals ze dat buiten op straat doen!

Daarbij hoort:

1) Het beschermen tegen gevaren met webfilters

2) Het in de gaten houden wat de kinderen doen door mee te kijken of regelmatig de telefoon te checken of zo.

3) Het bespreekbaar maken en houden van wat de kinderen doen, evenals beschikbaar zijn als er iets gebeurt.

4) De kinderen leren wat de gevaren zijn, hoe die te herkennen en zijn en hoe ze ermee om moeten gaan.



Nummer 1 is waar in ieder geval tekort geschoten word. Veel ouders hebben dan ook geen of weinig IT-kennis.

Daarom denk ik dat een standaard-aan content filter gewenst is.

(Misschien is dit iets wat in de browser ingebouwd kan worden als een standaard geïnstalleerde extensie?)



Nummer 2 is conflicterend met de privacy van het kind.

Maar ook meteen een goede les: alles wat je online doet is publiek.



Nummer 3 is gewoon sociale interactie. Als ouders moet je een aanspreekpunt zijn bij problemen.

Dit geld voor zowel fysieke problemen (bloed na het vallen) als digitale problemen (online "vieze" mensen tegenkomen)

Vraag de kinderen naar wat ze doen als interesse punt, zodat ze niet van je vervreemden of geïsoleerd raken.



Nummer 4 is de belangrijkste, en kan gelukkig in principe ook door school gedaan worden.

In onze steeds digitaler wordende maatschappij zijn computerlessen eigenlijk gewoon een basisvak.





Ik denk dat deze 4 punten de oplossing zijn.

Hier kan de overheid ook aan werken, zowel direct als indirect:

- Maak online veiligheid onderdeel van "computerles" en maak dat een basisvak.

- Zorg dat kinderen niet per ongeluk of "per ongeluk" op verkeerde websites komen.

- Heb informatie en hulp over digitaal opvoeden beschikbaar voor ouders. (En deel dit ook actief uit!)