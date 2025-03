'Androidtelefoons versturen trackingcookies voordat gebruiker apps opent'

Androidtelefoons versturen tracking- en advertentiecookies en andere identifiers naar servers van Google voordat gebruikers zelfs hun eerste app geopend hebben. Dit gebeurt zonder toestemming van gebruikers en zonder de mogelijkheid van een opt-out, aldus Doug Leith, hoogleraar computersystemen van het Trinity College Dublin, op basis van eigen onderzoek (pdf).

De cookies en identifiers worden gedownload en verstuurd door Google Play Services, de Google Play store en andere vooraf geïnstalleerde Google-apps. Google vraagt hiervoor geen toestemming en laat ook niet weten waarom het dit doet, aldus Leith. Ook is het niet mogelijk voor gebruikers om zich hiervoor af te melden. "De meeste van deze data wordt opgeslagen wanneer het apparaat niets doet na een fabrieksreset en er geen Google-apps door de gebruiker zijn geopend", laat de hoogleraar weten.

"We weten allemaal dat toestemming is vereist voordat een website die we bezoeken advertentie- en trackingcookies mag plaatsen. Dezelfde EU "cookiewetgeving", de ePrivacy Verordening, geldt ook voor apps die op telefoons draaien. Cookies die door apps worden opgeslagen krijgen veel minder aandacht dan webcookies, voornamelijk omdat ze lastiger te detecteren zijn, en nader onderzoek naar ze had al lang moeten plaatsvinden", gaat Leith verder.

De hoogleraar merkt op dat Google Play Services en de Google Play Store op bijna elke Androidtelefoon vooraf geïnstalleerd zijn. "Dit onderzoek laat zien dat ze stilletjes advertentie- en andere trackingcookies op de telefoons van mensen plaatsen. Google vraagt hiervoor geen toestemming en er is geen manier om deze cookies te blokkeren."

De hoogleraar meldt in het rapport dat hij Google om een reactie heeft gevraagd. Het techbedrijf liet weten niet op de juridische aspecten te zullen reageren. Google liet ook niet weten of er fouten in het onderzoek zitten en reageerde niet op vragen over het aanpassen van de manier waarop Google-apps cookies opslaan. Google stelt in een verklaring tegenover The Register dat het zich niet in de juridische analyse van de hoogleraar kan vinden en dat het 'committed' is om zich aan privacywet- en regelgeving te houden.