'Apple in beroep tegen eis Britse overheid om iCloud-backdoor'

Apple heeft beroep aangetekend tegen de eis van de Britse overheid om een backdoor te ontwikkelen die toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups geeft, zo meldt de Financial Times op basis van anonieme bronnen. Begin februari meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin ze stellen dat het bedrijf toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups moet bieden.

ICloud-back-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld. De toegang die de Britse autoriteiten willen zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen.

Twee weken na de berichtgeving besloot Apple te stoppen met het aanbieden van Advanced Data Protection voor nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers in het VK zullen de beveiligingsmaatregel op termijn moeten uitschakelen. Volgens de Financial Times heeft Apple bij het Investigatory Powers Tribunal beroep tegen de eis van de autoriteiten aangetekend.

Het tribunaal zal nu kijken of het verzoek rechtsgeldig is, en wanneer dit niet het geval is kan het dat vernietigen. De Britse autoriteiten hebben nog altijd niet in het openbaar op de eis gereageerd. Volgens de Financial Times vindt de Britse overheid dat Apple, door het niet meer aanbieden van end-to-end versleutelde iCloud-back-ups, niet aan het verzoek heeft voldaan.