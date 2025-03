YouTube waarschuwt voor 'AI-video' van ceo gebruikt voor phishing

YouTube waarschuwt creators op het platform voor een door 'AI gegenereerde' video van ceo Neal Mohan waarin er veranderingen aan het verdienmodel worden aangekondigd. De video's worden via 'private video sharing' verspreid, aldus het videoplatform. "Wanneer een video in privé met je wordt gedeeld en claimt van YouTube afkomstig te zijn, is het een phishingscam. Klik niet op deze links, aangezien de video's waarschijnlijk naar phishingsites wijzen die malware kunnen installeren of je inloggegevens stelen."

Verdere details over de betreffende video of het doel van de phishing worden niet door YouTube gegeven. Het platform herhaalt om geen links in deze video's te openen en die te rapporteren. Verder wordt gesteld dat phishers features van YouTube gebruiken om zich als het platform voor te doen en zo creators naar malafide content proberen te krijgen. Volgens gebruikers op Reddit wordt via de video geprobeerd om creators een bestand te laten downloaden. Dit zou malware zijn die sessiecookies steelt, waarmee er toegang tot het account wordt verkregen.