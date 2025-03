Meta laat gebruikers gekaapt account via gezichtsherkenning herstellen

Meta biedt Europese gebruikers van Facebook en Instagram voortaan de mogelijkheid om een gekaapt account door middel van gezichtsherkenning te herstellen. De feature werd afgelopen oktober al in verschillende landen als test aangeboden. Volgens het techbedrijf zijn er verschillende manieren waardoor gebruikers toegang tot hun account kunnen verliezen, waaronder het afstaan van inloggegevens aan scammers.

"Als we denken dat een account is gecompromitteerd, vereisen we dat de accounthouder zijn identiteit verifieert voordat hij weer toegang krijgt, door een officieel identiteitsbewijs of officieel certificaat met zijn naam te uploaden", aldus Meta over de huidige herstelmethode. Bij de nieuwe methode moeten gebruikers een videoselfie uploaden. Vervolgens wordt gezichtsherkenning toegepast en de geüploade videoselfie vergeleken met de profielfoto van het betreffende account.

Meta stelt dat geüploade videoselfies versleuteld en veilig opgeslagen worden. "We zullen alle gezichtsdata die na de vergelijking is gegenereerd, ongeacht of er een match is of niet, direct verwijderen", liet het bedrijf eerder weten. Meta claimt dat deze herstelmethode lastiger is voor aanvallers om te misbruiken dan traditionele identiteitsbewijs-gebaseerde identiteitsverificatie.

De optie om door middel van gezichtsherkenning gekaapte Facebook- en Instagram-accounts te herstellen is nu ook beschikbaar voor gebruikers in de EU, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij stelt Meta dat deze uitbreiding volgt na overleg met toezichthouders. Verder laat het techbedrijf weten dat 'videoselfie-verificatie' via gezichtsherkenning optioneel is, maar wel een snellere en eenvoudigere manier voor mensen om hun identiteit te verifiëren.