Chrome-gebruikers klagen bij uBlock Origin-ontwikkelaar over einde support

Gebruikers van Google Chrome klagen bij de ontwikkelaar van uBlock Origin dat hun browser de populaire adblocker niet meer ondersteunt of zelfs is uitgeschakeld. Het is echter Google die de adblocker bij gebruikers uitschakelt en de melding laat zien dat de extensie niet meer wordt ondersteund. Daarop roept uBlock Origin-ontwikkelaar Raymond Hill gebruikers op om hiervoor geen nieuwe tickets op GitHub te openen.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Google gaat Manifest V2 vervangen door Manifest V3. Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser.

Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden. Vanwege de beperkingen is er geen Manifest V3-versie van uBlock Origin beschikbaar. Als onderdeel van de uitfasering van Manifest V2 laten Chrom en de Chrome Web Store de melding zien dat deze extensies niet meer worden ondersteund. Daarnaast is Google begonnen met het uitschakelen van Manifest V2-extensies bij gebruikers.

Gebruikers hebben nog wel de mogelijkheid om Manifest V2-extensies in te schakelen, maar dit zal vanaf juni ook niet meer mogelijk zijn. Dat houdt in dat onder andere uBlock Origin niet meer is te gebruiken. Via de GitHub repository van uBlock Origin kunnen gebruikers allerlei problemen met de extensie melden. Gebruikers klopten vervolgens bij de ontwikkelaar aan over het einde van de support door Google. Hill heeft daar nu een oproep geplaatst om geen nieuwe tickets over het einde van de support door Google Chrome of andere Chromium-gebaseerde browsers te openen.

De ontwikkelaar merkt op dat uBlock Origin nog wel volledig wordt ondersteund in Firefox en andere Gecko-gebaseerde browsers. Een andere optie voor Chrome-gebruikers is uBlock Origin Lite. Dit is een beperkte versie van de adblocker. Gebruikers moeten dan ook voor zichzelf bepalen of deze adblocker een passende vervanging is, aldus Hill.