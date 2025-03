EU-privacytoezichthouders doen onderzoek naar recht om vergeten te worden

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de manier waarop organisaties omgaan met het recht om vergeten te worden. Volgens de EDPB ontvangen privacytoezichthouders vaak klachten van mensen dat organisaties geen gehoor aan hun verwijderverzoeken geven.

"In een aantal situaties zijn organisaties verplicht om persoonsgegevens van iemand te verwijderen (wissen) als diegene hierom vraagt. Mensen hebben namelijk recht op gegevens verwijderen. In de privacywet AVG heet dit het 'recht op gegevenswissing' of 'recht op vergetelheid'", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer organisaties aangeven de gegevens te zullen verwijderen, moet dit binnen één maand gebeuren. Organisaties die een verwijderverzoek weigeren moeten laten weten waarom, waarna de gebruiker naar de AP of rechter kan stappen. In beide gevallen moeten organisaties binnen een maand laten weten wat ze met het verzoek doen.

Als onderdeel van het onderzoek zullen de Europese privacytoezichthouders verwerkingsverantwoordelijken in verschillende sectoren onderzoeken. Zo kunnen er nieuwe formele onderzoeken worden gestart of gaat het om feitenonderzoeken. Er zal onder andere worden gekeken hoe de verwerkingsverantwoordelijken met verwijderverzoeken omgaan. De uitkomsten zullen vervolgens worden samengevoegd en geanalyseerd om zo 'diepere inzichten' over het onderwerp te krijgen.