Britse overheid verwijdert advies voor end-to-end versleutelde iCloud-back-ups

De Britse overheid heeft een pagina en document verwijderd waarin het advocaten en andere juridische professionals adviseert om hun iCloud-back-ups end-to-end versleuteld op te slaan. In een document genaamd 'security tips for barristers, solicitors & legal professionals', dat afgelopen oktober verscheen, raadt het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) het gebruik van 'Advanced Data Protection voor iCloud' aan. Ook was er een pdf-versie van het advies.

ICloud-back-ups zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie Advanced Data Protection (ADP) back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld. Vorige maand meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Technical Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin de autoriteiten eisen dat Apple toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups biedt.

De url ncsc.gov.uk/guidance/cyber-security-tips-for-barristers-solicitors-and-legal-professionals wijst nu echter naar een webpagina met de titel 'Guidance for high-risk individuals on protecting your accounts and devices'. Daar wordt het gebruik van Apples Lockdown Mode aangeraden, maar is het advies over Advanced Data Protection niet te vinden, zo ontdekte Privacy Matters.

Volgens beveiligingsexpert Alec Muffett blijkt uit een ingestelde redirect voor de oorspronkelijke pagina dat het 'politiek ongemakkelijke' advies voor het inschakelen van end-to-end versleutelde iCloud-back-ups inderdaad bewust is verwijderd en nu naar een slechter document wijst. Muffett vraagt zich nu af of de Britse overheid het eerdere ADP-advies in de doofpot probeert te stoppen of niet meer wil dat advocaten hun back-ups end-to-end versleuteld opslaan, en wat hier dan de reden voor zou zijn.