Firefox laadt alle websites voortaan standaard eerst via HTTPS

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgebracht die websites standaard eerst via HTTPS laadt en als dit niet werkt terugvalt op HTTP. Daarnaast kunnen gebruikers nu hun browsegeschiedenis en ingevulde webformulieren los van elkaar verwijderen. Eén van de nieuwe features in Firefox 136 is 'HTTPS-First'. Voor elke website die gebruikers bezoeken wordt eerst geprobeerd die via HTTPS te laden. Is de website niet via HTTPS bereikbaar, dan zal de browser op een HTTP-verbinding terugvallen.

"Dit zorgt ervoor dat niemand de inhoud van de pagina's die je bezoekt kan bekijken of op je website-verbinding kan inbreken om je wachtwoorden, creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie te stelen", aldus Mozilla. "De meeste websites ondersteunen HTTPS en sommige ondersteunen zowel HTTP als HTTPS." Met HTTPS-First wordt altijd de veiligste optie gekozen als die beschikbaar is, voegt de Firefox-ontwikkelaar toe.

Een andere aanpassing is in het menu voor het verwijderen van cookies en browsegegevens. Daarin is het nu mogelijk om browsegeschiedenis en ingevulde webformulieren los van elkaar te verwijderen. Updaten naar Firefox 136 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.