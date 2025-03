Minister: Pools voorstel maakt controle van chatberichten vrijwillig

Nederland bestudeert op dit moment het voorstel van EU-voorzitter Polen voor een Europese CSAM-verordening, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de bewindsman heeft een aantal landen zich al kritisch uitgelaten over het nieuwe compromisvoorstel. Eén van de grootste aanpassingen in het Poolse voorstel is dat chatapps niet verplicht worden om de inhoud van berichten van gebruikers te controleren, maar vrijwillige detectie wel mogelijk is en dit permanent wordt.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht. Daarbij zou bekend en onbekend misbruikmateriaal moeten worden gedetecteerd, alsmede grooming. Brussel claimt dat het voorstel moet helpen om de verspreiding van misbruikmateriaal tegen te gaan.

De Europese landen hebben nog geen positie over het voorstel ingenomen en zijn al geruime tijd over het onderwerp aan het onderhandelen. Zo kwamen vorige EU-voorzitters België en Hongarije elk met een eigen voorstel, maar die voorstellen konden niet op een voldoende meerderheid rekenen. Polen heeft nu ook een voorstel gepresenteerd, waar de EU-lidstaten waarschijnlijk in juni over zullen spreken.

"Het recente voorstel van het Voorzitterschap bevat zowel een beperking als een verruiming", laat Van Weel over het voorstel weten. "Waar de mogelijkheid tot verplichte detectie van CSAM volledig is geschrapt, wordt tegelijkertijd gezocht naar manieren om detectie langs andere wegen mogelijk te maken. Een van de voorstellen is om vrijwillige detectie permanent mogelijk te maken."

Vrijwillige detectie door chatapps en andere communicatiediensten is momenteel al toegestaan op basis van een tijdelijke uitzondering op de ePrivacy-richtlijn. Deze diensten mogen vrijwillig misbruikmateriaal op hun platforms detecteren, rapporteren en verwijderen, ondanks de strikte privacyregels die normaliter gelden onder de ePrivacy-richtlijn, voegt de minister toe. De bewindsman merkt op dat het voorstel op dit moment wordt bestudeerd. "Daarbij blijft het belangrijk om te streven naar een evenwichtige benadering, waarbij de bescherming van kinderen wordt gewaarborgd en tegelijkertijd fundamentele rechten, zoals privacy, worden gerespecteerd."