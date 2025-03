Mozilla claimt verdubbeling aantal Firefox-gebruikers door DMA-keuzescherm

Sinds de invoering van een DMA-browserkeuzescherm in de Europese Unie vorig jaar maart is het aantal Firefox-gebruikers in Duitsland en Frankrijk verdubbeld, zo claimt Mozilla, dat geen exacte aantallen noemt. Apple, Google en Microsoft zijn door de Europese DMA (Digital Markets Act )-wetgeving gedwongen om gebruikers een keuzescherm te tonen voor het kiezen van hun standaard browser.

Sindsdien is het aantal Firefox-gebruikers in Duitsland met 99 procent toegenomen en in Frankrijk zelfs met 111 procent, aldus Mozilla. "Wanneer mensen een browser mogen kiezen stemmen ze met hun voeten voor een product waar ze dol op zijn en blijven dat gebruiken", gaat de Firefox-ontwikkelaar verder. Mozilla geeft geen cijfers over anderen Europese landen zoals Nederland.

Volgens Mozilla voldoen de grote techbedrijven nog niet volledig aan de DMA, waardoor de wet niet zijn volledige potentie heeft bereikt, maar laten de groeicijfers zien dat gerichte regelgeving kan helpen om sommige concurrentiebarrières in de browsermarkt te doorbreken. Afsluitend stelt Mozilla dat browserkeuzeschermen belangrijk zijn omdat ze mensen alternatieven laten kiezen die niet gebonden zijn aan het besturingssysteem of de toestelfabrikant.