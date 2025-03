Duitse overheid wil meer security-informatie op verpakking IoT-apparatuur

Fabrikanten en winkels moeten ervoor zorgen dat er meer security-informatie komt op de verpakking van Internet of Things (IoT)-apparatuur, bijvoorbeeld over ondersteuning met updates of wachtwoordgerelateerde informatie, zo wil de Duitse overheid. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft nu een adviesdocument voor fabrikanten en retailers gemaakt.

Het BSI deed onderzoek naar de verpakking van routers en ip-camera's en ontdekte dat er nauwelijks security-informatie is te vinden. Online is meer informatie te vinden, maar ook op de websites van fabrikanten is veel belangrijke informatie niet beschikbaar, aldus de Duitse overheidsdienst. Verder blijkt dat de informatie die wel beschikbaar is, lastig te vinden is en er niet uitgelegde afkortingen worden gebruikt. Daardoor is het lastiger voor niet-technische mensen om te zien dat dit met it-security te maken heeft.

Het BSI pleit dan ook voor een 'consumentvriendelijke' presentatie van security-informatie. "IT-security-informatie zou over het algemeen op een aparte, duidelijk zichtbare plek moeten worden geplaatst, geformuleerd in een duidelijke en begrijpelijke manier en eenvoudiger te classificeren door middel van vergelijkingen en uitleg." De Duitse overheidsdienst voegt toe dat het verstrekken van security-informatie ook concurrentievoordelen voor fabrikanten kan hebben, zoals het hebben van meer vertrouwen in het aangeboden product.