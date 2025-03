Kamervragen over public cloud in nieuwe werkplek voor ambtenaren

GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract (NSC) willen opheldering van staatssecretaris Szabo voor Digitalisering over het gebruik van public clouddiensten in de nieuwe werkplek voor ambtenaren. Op dit moment levert SSC-ICT, één van de grootste ict-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid, zo'n 58.000 digitale werkplekken binnen de Nederlandse rijksoverheid, die worden gebruikt door ambtenaren van negen ministeries.

De huidige werkplek is zo’n zeven jaar oud en nadert het einde van zijn technische levensduur, aldus Szabo vorige maand. Volgens de staatssecretaris is de vervanging van de huidige werkplek urgent omdat sommige onderdelen op korte termijn niet meer worden ondersteund door leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ivanti dat de support van Ivanti Workspace Control vanaf 31 december 2026 stopt en Microsoft dat vanaf oktober de standaard ondersteuning van Windows 10 stopt. Als vervanging werkt SSC-ICT aan een 'cloud managed werkplek'.

Vorige week kwam beveiligingsexpert Bert Hubert met een artikel waarin hij waarschuwde voor de risico's om naar Amerikaanse clouddiensten te migreren. Aanleiding voor Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) om Kamervragen te stellen. "Is de gedeeltelijke migratie van de 58.000 digitale werkplekken van ambtenaren naar de public cloud strikt noodzakelijk? Waaruit blijkt dit?", zo willen ze onder andere weten. Szabo gaf eerder aan dat de nieuwe digitale werkplek "beperkt" gebruikmaakt van cloud-gebaseerde beheertoepassingen. "Om welke toepassingen van welke leverancier(s) gaat dit?", vragen Kathmann en Six-Dijkstra verder.

De staatssecretaris moet ook duidelijk maken uit welk land de beoogde leverancier komt, waar de opslag en verwerking van gegevens in deze “cloud-gebaseerde beheertoepassingen" plaatsvinden, welke gegevens het betreft en of overheidscommunicatie in zichtbare (onversleutelde) vorm door de servers van deze leverancier gaat. De GroenLinks-PvdA- en NSC-Kamerleden willen ook dat Szabo laat weten hoe hij tot een betrouwbare digitale werkplek komt waar alle afhankelijkheden zijn weggenomen.

"Bent u bereid om onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten om advies te vragen over de afhankelijkheden die zullen ontstaan door de voorgenomen migratie van de digitale werkplek? Kunt u dit advies op hoofdlijnen delen met de Kamer en meewegen in uw overwegingen over de migratie?", willen Kathmann en Six-Dijkstra verder weten. Ook vragen ze met hoeveel zekerheid de staatssecretaris kan zeggen dat er geen gevoelige overheidsinformatie of persoonsgegevens worden verwerkt op de 58.000 digitale werkplekken. Szabo heeft drie weken om met een reactie te komen.