Partijen bezorgd over afhankelijkheid Nederlands onderwijs van Big Tech

Verschillende partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de afhankelijkheid van het Nederlandse onderwijs van Big Tech en noemen dit een risico voor de privacy en (data)veiligheid van leerlingen. Staatssecretaris Paul van Onderwijs is om opheldering gevraagd. Zo noemt GroenLinks-PvdA de afhankelijkheid van Big Tech een risico voor de privacy en veiligheid van leerlingen. "Met de kennis dat Amerikaanse wetgeving geforceerde toegang tot data toestaat en de privacy-afspraken tussen de EU en de VS (EU-VS Data Privacy Framework) juridisch wankel zijn."

De partij heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering eerder al gevraagd de risico's te onderzoeken in het kader van de overheids-ict. "Welke gevolgen heeft het voor het onderwijs als het EU-VS Data Privacy Framework onrechtmatig wordt verklaard? Ziet de staatssecretaris dit als een reden om de onderwijssector met vaart minder afhankelijk te maken van Amerikaanse techgiganten? Vindt de staatssecretaris het nodig dat onderwijsinstellingen een exitstrategie paraat hebben als zij diensten afnemen van Big Tech?", wil de partij nu van Paul weten.

De staatssecretaris moet ook duidelijk maken of ze op korte termijn geschikte Nederlandse en Europese alternatieven in kaart kan brengen voor de diensten die in het onderwijs nu het meeste worden afgenomen van Big Tech. Ook bij D66 zijn er vragen. "Veel scholen gebruiken de werkomgevingen van Google, Microsoft of Apple. Maar de VS lijkt de afspraak met de EU te schenden, onder andere doordat president Trump het Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) effectief buiten werking heeft gesteld. Vindt de staatssecretaris dat de data van kinderen nog steeds veilig is opgeslagen?"

Paul moet ook laten weten welke gevolgen het buiten werking stellen van het PCLOB heeft voor het gebruik van Amerikaanse digitale diensten in het onderwijs. "Is de staatssecretaris van mening dat er opnieuw een DPIA uitgevoerd moet worden voor Amerikaanse digitale diensten die gebruikt worden in het onderwijs?" Paul moet nog op de vragen reageren.

Onlangs liet privacystichting noyb weten dat duizenden Europese bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, als het PCLOB wegvalt, mogelijk met het gebruik van Amerikaanse clouddiensten moeten stoppen. De Amerikaanse toezichtautoriteit is essentieel voor de afspraken tussen de EU en de VS over het uitwisselen van data. Ook beveiligingsexpert Bert Hubert reageerde vorige maand op het effectief buiten werking stellen van de autoriteit. "Daarmee is iedere overdracht van (bijzondere) persoonsgegevens aan Amerikaanse bedrijven (zoals in MS 365) binnenkort vermoedelijk onrechtmatig, en nu al voorzienbaar onrechtmatig."