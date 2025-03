Veel applicaties Belastingdienst bieden geen logging en monitoring

Veel van de applicaties die de Belastingdienst gebruikt voorzien niet in logging en monitoring, zo stelt staatssecretaris Van Oostenbruggen van Financiën. Het controleren op logging is dit jaar één van de nieuwe projecten die de Autoriteit Persoonsgegevens bij de fiscus gaat uitvoeren.

"De Belastingdienst beschikt over gegevens die voor kwaadwillenden interessant zijn. Om het risico te beperken dat deze gegevens in de verkeerde handen vallen, zijn er op verschillende vlakken maatregelen genomen zoals minimaliseren van autorisaties in ict-systemen en logging en monitoring. Bij het ontwerpen van de systemen zijn autorisaties standaard aan veel medewerkers verstrekt om dienstverlening te vereenvoudigen. Bij het verlenen van nieuwe autorisaties wordt nu strenger gekeken of deze wel nodig zijn voor de betreffende functie", aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst.

In een brief over het onderzoek naar de Risico Analyse Model (RAM)-database van de fiscus stelt Van Oostenbruggen het volgende: "Veel van de applicaties die de Belastingdienst gebruikt voorzien niet in logging en monitoring. De Belastingdienst beziet welke maatregelen kunnen bijdragen aan het verantwoorden over toegang tot specifieke informatie. Daarbij wordt gezocht naar methodes met weinig impact op de IV-portfolio." Ze voegt toe dat de Belastingdienst is begonnen met de realisatie van het "need to know "principe en dataminimalisatie.

Vanwege de privacyproblemen besloot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vorig jaar om toezicht bij de Belastingdienst te houden, om er zo voor te zorgen dat persoonsgegevens van burgers en bedrijven beter worden beschermd. Voor dit jaar heeft de toezichthouder verschillende nieuwe projecten aangekondigd, waaronder de controle op logging. "Autorisatiebeheer, logging en controle op de logging zijn essentiële maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. De kans op ondermijning neemt toe als deze maatregelen ontbreken, of ontoereikend zijn toegepast. In dit project gaat de AP na wat de stand van zaken is op dit punt bij de Belastingdienst."