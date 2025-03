Kabinet wil dat driekwart mkb-bedrijven in 2030 cloud en 'AI' gebruikt

Het kabinet wil dat driekwart van de Nederlandse mkb-bedrijven in 2030 gebruikmaakt van 'geavanceerde digitale technologieën', zoals clouddiensten, data-analytics en 'AI'. Volgens het kabinet werkt inmiddels 23 procent van de mkb-ondernemers met 'AI-technologie' en zit 71 procent in de cloud. "De ontwikkeling van Nederlandse en Europese innovaties loopt, met name als het gaat om cloudtoepassingen, echter ver achter op de Verenigde Staten en Azië. Dat bedreigt de economie en veiligheid. Ook, omdat het aanbod van digitale professionals niet meer groeit in Nederland."

Het kabinet stelt dat er een significant tekort aan ict-specialisten in Nederland is en dat private investeringen in de digitale infrastructuur achterblijven. "De snelheid van technologische ontwikkelingen buiten de EU en gebrekkige arbeidsproductiviteitsgroei zetten onze kansen echter in toenemende mate onder druk. Daarom gaat het kabinet extra aan de slag met de aanpak van het tekort aan ict-specialisten en nodeloze regeldruk, en het ondersteunen van meer private investeringen in geavanceerde technologieën zoals AI en cloud", laat minister Beljaarts van Economische Zaken daarover weten.

Het kabinet heeft zichzelf als doel gesteld om in 2030 bij de Europese top-3 te behoren wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb. "Dat betekent dat 95 procent van het Nederlandse mkb tenminste een basisniveau van digitalisering toepast ten opzichte van 75 procent in 2021", aldus de uitleg wat het doel inhoudt. Het basisniveau zou vorig jaar naar bijna 82 procent zijn gestegen. "Om op 95 procent te komen, zijn dus nog substantiële stappen nodig."