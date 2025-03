Staatssecretaris geeft documenten over online rechercheren FIOD deels vrij

Staatssecretaris Van Oostenbruggen heeft na een verzoek op de Wet open overheid (Woo) meerdere documenten over de software die de FIOD voor online rechercheren gebruikt deels openbaar gemaakt. Veel van de documenten zijn grotendeels gelakt. Daarnaast is het verzoek eind 2023 gedaan en heeft betrekking op de periode januari 2022 en november 2023.

Op basis van het Woo-verzoek is gezocht in e-mailboxen van medewerkers van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (hierna: FIOD) en netwerkschijven van de dienst. Daarbij zijn 73 documenten aangetroffen. Tien daarvan zijn niet openbaar gemaakt. De overige 63 'deels'. De documenten gaan onder andere over het vervangen van het Internet Research and Investigation Network (iRN) versie 1.0 naar versie 2.0.

"Met het iRN kunnen Nederlandse overheidsinstanties met een opsporende of een toezichthoudende taak opsporing- en intelligence-onderzoek op internet uitvoeren, op een forensisch geborgde manier. Dit zorgt ervoor dat verkregen bewijsmateriaal ook gebruikt kan worden voor strafvervolging", aldus het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in 2012. Naast het NFI maakten ook de politie, NCTV en de Belastingdienst gebruik van het netwerk.

In één van de documenten schrijft de FIOD dat de politie van plan is om iRN uit te faseren. "In het overleg met de Politie op 12-09-2022 werd aangegeven dat de uitfasering van IRN waarschijnlijk verplaatst zal worden naar eind 2022. Al is het natuurlijk prettig dat dit niet al in oktober zou zijn, zou dit alsnog betekenen dat er voor de FIOD en NLA een flink gat zou zitten tussen de datum van uitfasering van IRN en ingebruikname van ...", zo laat een document weten waarbij de andere oplossing is gelakt.

"De dienstverlening is gestopt, wat de FIOD noodzaakte om naar een alternatief te zoeken. In deze zoektocht is uiteraard nauw samengewerkt met de politie en is het voornemen om ook aan te sluiten bij de oplossing zoals de politie die voorstaat. Echter dan niet in de vorm van een dienst die wordt afgenomen, maar door dit in eigen beheer te nemen", aldus het document over 'Tooling ten behoeve van Internetrechercheren'. In een ander document wordt gemeld dat iRN sinds 31 december 2022 niet meer door de politie wordt ondersteund, waarbij gekozen is voor een andere applicatie waarvan de naam is gelakt, maar die tussen haakjes 'iRN 2.0' wordt genoemd.