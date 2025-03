Ryanair verplicht eind dit jaar digitale instapkaart via eigen smartphone-app

Als die reiservaring met een app zoveel beter is dan wanneer je papier gebruikt (waarom dat precies zou moeten zijn is mij een compleet raadsel overigens, het gaat toch vooral om de qr-code die je nodig hebt om in te stappen) vraag je je toch af waarom niet iedereen al gebruik maakt van die app om zo die felbegeerde betere reiservaring te hebben. Is het misschien zo dat het sommige mensen een fijn gevoel geeft om iets fysieks vast te hebben, iets dat ook werkt als je telefoon niet mee wil werken of je bang bent dat je niet mee mag als je batterij leeg is?



Wat bij Ryanair wel een betere reiservaring zou geven is als je je verticaal in plaats van horizontaal zou kunnen laten opstapelen als kippen in een legbatterij.