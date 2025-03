Kamervragen over Nederlandse afhankelijkheid van Amerikaanse cloud

In de Tweede Kamer zijn staatssecretaris Tuinman van Defensie en Szabo voor Digitalisering om opheldering gevraagd over de Nederlandse afhankelijkheid van Amerikaanse clouddiensten. Aanleiding is een bezoek van Tuinman aan Amazon en Microsoft. "De afgelopen dagen was ik in Seattle bij Microsoft en Amazon om te leren van hun expertise op het gebied van cybersecurity, data-analyse, cloudcomputing en AI. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en biedt Defensie grote kansen. Met een slimme mix van eigen en commerciële cloudoplossingen vergroten we onze digitale slagkracht", aldus de staatssecretaris op LinkedIn.

GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en Nordkamp willen nu weten of er door de bewindsman concrete toezeggingen zijn gedaan of afspraken gemaakt. "Acht u de totale afhankelijkheid van clouddiensten van niet-Europese techbedrijven een mogelijk risico voor de Nederlandse en Europese autonomie en veiligheid?", vragen de Kamerleden verder. De staatssecretarissen moeten ook duidelijk maken of er is onderzocht welke Europese cloud- en technologiealternatieven beschikbaar zijn voor Defensie.

Tuinman moet daarnaast laten weten wat hij met zijn uitspraak over een 'slimme mix van eigen en commerciële cloudoplossingen' bedoelt. "Hoe worden de diensten van Microsoft en Amazon momenteel gebruikt in de Defensie-architectuur? Welke Defensie-onderdelen zijn afhankelijkheid van deze diensten", willen Kathmann en Nordkamp daarnaast weten. Als laatste moeten de bewindsmannen duidelijk maken welke gegevens door Defensie via de clouddiensten van Microsoft en Amazon worden bewaard, verwerkt of gedeeld. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.