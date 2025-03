Mozilla waarschuwt ontwikkelaars Firefox-extensies voor verlopen rootcertificaat

Mozilla waarschuwt ontwikkelaars van Firefox-extensies voor het verlopen van een rootcertificaat op 14 maart, wat met name voor gebruikers van oudere browserversies gevolgen zal hebben. Zo zullen hun extensies stoppen met werken en kunnen er ook problemen zich voordoen met streamingdiensten. Verder lopen gebruikers het risico op man-in-the-middle (MiTM)-aanvallen.

Het rootcertificaat dat aanstaande vrijdag 14 maart verloopt wordt gebruikt voor het verifiëren van gesigneerde content en extensies voor verschillende Mozilla-projecten, waaronder Firefox. Door niet te updaten naar Firefox 128 of Firefox 115.13 ESR of nieuwer zal dit grote gevolgen hebben. Zo zullen geïnstalleerde extensies worden uitgeschakeld en kan er mogelijk geen DRM-beschermde content meer worden afgespeeld, wat gevolgen heeft voor het gebruik van streamingdiensten. De nieuwste Firefox-versie beschikt over een nieuw rootcertificaat.

Mozilla kwam begin dit jaar al met een waarschuwing voor Firefox-gebruikers en waarschuwt nu ook ontwikkelaars van Firefox-extensies. "We willen dat ontwikkelaars hiervan op de hoogte zijn, in het geval sommige van je gebruikers op oudere Firefox-versies hierdoor worden getroffen", zegt Mozilla's Scott DeVaney. Zo kan het gebeuren dat ontwikkelaars bugmeldingen of negatieve recensies krijgen die het gevolg zijn van het verlopen rootcertificaat. In die gevallen moeten ontwikkelaars hun gebruikers adviseren de browser te updaten en is er meer informatie in dit supportartikel te vinden.