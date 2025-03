Zwitserse vitale infrastructuur moet cyberaanvallen binnen 24 uur melden

Vitale infrastructuur in Zwitserland is vanaf 1 april verplicht om cyberaanvallen binnen 24 uur na ontdekking bij het Zwitserse National Cyber Security Centre (NCSC) te melden. Volgens de overheidsinstantie kan het zo getroffen infrastructuur bijstaan en andere vitale organisaties waarschuwen. De meldplicht geldt onder andere voor energie- en waterleveranciers, vervoersbedrijven en bepaalde overheden.

Aanvallen die de werking van vitale diensten bedreigen moeten worden gemeld, alsmede aanvallen waarbij informatie is gestolen of er sprake is van afpersing. Vitale organisaties die geen melding maken kunnen worden beboet. Het Zwitserse NCSC komt met een online meldformulier waar getroffen vitale organisaties gebruik van kunnen maken. Het e-mailen van een melding is ook mogelijk. Na de eerste melding binnen 24 uur hebben organisaties twee weken om een volledige rapportage van de gebeurtenis in te dienen. Het Zwitserse NCSC noemt de meldplicht een 'mijlpaal voor cybersecurity in Zwitserland'.