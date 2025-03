Kiesraad wil nieuwe verkiezingssoftware volgend jaar gebruiken

De Kiesraad wil nieuwe software voor het berekenen van de uitslag van de verkiezingen volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen inzetten. Op dit moment wordt voor de kandidaatstelling en de berekening van de uitslag gebruikgemaakt van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). In eerste instantie had de Kiesraad de ontwikkeling van nieuwe verkiezingssoftware uitbesteed, maar besloot wegens het voorkomen van vertragingen en oplopende kosten om het contract met de leverancier op te zeggen.

"De Kiesraad ontwikkelt een nieuw softwareprogramma voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen: Abacus, software voor verkiezingsuitslagen en zetelverdeling. Het programma telt uitslagen bij elkaar op en berekent de zetelverdeling", zo staat in het vandaag verschenen Jaarverslag van de Kiesraad over 2024. Abacus zal de huidige verkiezingssoftware OSV2020 vervangen, dat sinds 2020 in gebruik is. "De software wordt ontworpen en gebouwd door de Kiesraad zelf, in nauwe samenspraak met gebruikers, met name mensen bij gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen op de eilanden", zo laat het Jaarverslag verder weten.

De volledige ontwikkeling van Abacus is openbaar. Naast de broncode en projectdocumentatie is ook de voortgang, planning en historie via de GitHub-pagina te volgen. Op de GitHub-pagina staat dat de eerste versie van Abacus voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 wordt gebouwd, die net als OSV2020 in een lokaal netwerk met een webbrowser benaderbaar is. De backend wordt geschreven in de programmeertaal Rust, de frontend in TypeScript/React.