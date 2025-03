Edimax: geen update voor aangevallen lek in legacy ip-camera

Edimax zal geen beveiligingsupdate ontwikkelen voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in de Edimax IC-7100 ip-camera. Het product wordt al tien jaar lang niet meer aangeboden en de ontwikkelomgeving en broncode zijn niet meer beschikbaar. Vorige week waarschuwde het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security dat aanvallers actief misbruik maken van een kwetsbaarheid in het apparaat. Door het versturen van speciaal geprepareerde requests kan een aanvaller op afstand code op de Edimax-camera's uitvoeren.

"De Edimax IC-7100 is een legacy product dat al meer dan tien jaar niet meer wordt aangeboden, en de technische ondersteuning en firmware-onderhoud zijn officieel stopgezet. Vanwege het niet meer beschikbaar zijn van de ontwikkelomgeving en broncode, moeten we helaas mededelen dat er geen beveiligingspatch of firmware-update voor dit product geboden kan worden", aldus de fabrikant. Die adviseert gebruikers die nog met de ip-camera werken om die niet direct aan internet te hangen, het standaard admin-wachtwoord te wijzigen en geregeld de toegangslogs te bekijken.