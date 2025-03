Logius waarschuwt voor malafide brieven over activeren van DigiD

Overheidsinstantie en DigiD-beheerder Logius waarschuwt voor malafide brieven die uit naam van DigiD zijn verstuurd en ontvangers oproepen een bepaalde website te bezoeken. De afzender van de brief doet zich voor als veiligheidsadviseur en verzoekt de ontvanger in de brief om DigiD ‘opnieuw te activeren’. Volgens Logius proberen oplichters via de brief gegevens te achterhalen.

"We ontvingen in dit geval gelukkig vrij snel waarschuwingen over de valse brief. We hebben direct een aanvraag gedaan om de website waarnaar die brief verwijst uit de lucht te halen. Tegenwoordig zijn veel mensen op hun hoede: bij twijfels wordt er steeds vaker contact opgenomen", aldus Logius. "Dankzij de monitoring en met hulp van oplettende burgers haalt Logius duizenden sites per jaar uit de lucht."

In 2023 besloot Logius om bijna zevenduizend DigiD-accounts wegens mogelijk misbruik in te trekken. Het ging ook om ruim drieduizend accounts die op de illegale online marktplaats Genesis Market waren aangetroffen en door middel van malware waren gecompromitteerd. Cijfers over vorig jaar ingetrokken DigiD-accounts zijn nog niet bekend.