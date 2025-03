Szabo: kijken of bepaalde diensten soevereine overheidscloud vereisen

De Rijksoverheid zal onderzoeken of voor bepaalde diensten een soevereine overheidscloud is vereist, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering laten weten. Halverwege dit jaar komt de bewindsman met het herziene cloudbeleid voor de Rijksoverheid. De BBB had Szabo gevraagd hoe het kabinet in het nieuwe beleid de voordelen van public cloud 'maximaal gaat benutten', zonder concessies te doen aan de soevereiniteit en gegevensbescherming. Daarnaast vroeg de partij welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico's rond soevereiniteit zo klein mogelijk te maken.

"In het hernieuwde cloudbeleid zoals ik dat dit jaar met de Kamer zal delen zal het gebruik van public cloud door de Rijksoverheid aangescherpt worden, aangevuld met kaders voor digitale autonomie", reageert de staatssecretaris. "Dit heeft als consequentie dat er mogelijk minder digitale diensten van de Rijksoverheid in de public cloud kunnen worden ontwikkeld, afhankelijk van de te beschermen belangen bij desbetreffende diensten."

Szabo voegt toe dat voor dergelijke diensten onderzocht moet worden of er geen soevereine overheidscloud kan worden opgezet. "Er zullen aanvullende kaders worden gesteld aan maatregelen die zich richten op het voorkomen van ongewenste afhankelijkheden op het gebied van marktconcentratie, digitale soevereiniteit, de implementatie van exit-strategieën en continuïteit."