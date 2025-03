FBI waarschuwt voor online file converters die malware verspreiden

De FBI waarschuwt internetgebruikers voor online file converters die malware verspreiden. Via de gratis online tools kunnen gebruikers documenten en andere bestanden naar andere bestandsformaten omzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het omzetten van een .doc-bestand naar een .pdf-bestand. Volgens de FBI zijn er malafide websites die vervolgens malware in plaats van het omgezette bestand aanbieden.

Ook komt het voor dat er tools worden aangeboden voor het omzetten van bestanden of het downloaden van omgezette bestanden. Deze tools zijn in werkelijkheid malware die allerlei persoonlijke informatie van het systeem steelt, waaronder wachtwoorden en crypto-gerelateerde informatie, zoals seed phrases en walletadressen. De FBI stelt dat het een toename van dergelijke scams ziet. Slachtoffers worden opgeroepen hier melding van te maken. Daarnaast adviseert de opsporingsdienst dat slachtoffers hun besmette computer ook naar bedrijven kunnen brengen die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van malware.