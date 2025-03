Kabinet: overzicht gebruik en kosten Amerikaanse techbedrijven niet te geven

Het kabinet zegt dat het mede wegens veiligheidsrisico's geen overzicht kan geven van de kosten en het gebruik van Amerikaanse tech- en cloudbedrijven door de Rijksoverheid, zoals de Tweede Kamer had verzocht. Vorig jaar nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan van Volt waarin het kabinet werd verzocht om duidelijk te maken hoeveel geld er wordt uitgegeven aan de producten en diensten van Amerikaanse techbedrijven en welk deel daarvan kan worden vrijgemaakt om in Europese alternatieven te investeren.

Daarnaast deed GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann eind vorig jaar het verzoek om een globaal overzicht van overheids-ict bij Amerikaanse clouddiensten. Volgens staatssecretaris Szabo voor Digitalisering is elk ministerie verantwoordelijk voor zijn eigen it en zijn er geen rijksbrede registers of overzichten. "Departementaal-overstijgende registers of overzichten zijn niet voorhanden. Het opstellen van dergelijke overzichten betekent een aanzienlijke administratieve last voor de departementen, terwijl de beschikbare middelen en capaciteit hiervoor beperkt zijn."

Verder stelt de staatssecretaris dat een gedetailleerd rijksbreed overzicht van alle ict-assets bovendien niet haalbaar is, juridische en praktische beperkingen kent en bovendien veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. "Elke dag zijn er bij de Rijksoverheid en al haar uitvoerende diensten wijzigingen in de programmatuur, apparatuur, de contracten en ict-systemen. Op onderdelen gaat het om gevoelige informatie. Openbaarmaking kan de kans op beveiligingsincidenten vergroten en strategische keuzes van ministeries ondermijnen."

Szabo voegt toe dat software en apparatuur wordt aangeschaft binnen de geldende wettelijke kaders, waarbij rekening moet worden gehouden met de deels vertrouwelijke aanbestedingsuitkomsten. "Dit brengt tevens wettelijke belemmeringen met zich mee bij het samenstellen van een volledig overzicht."