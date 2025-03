NIST kiest HQC als vijfde quantumbestendige encryptie-algoritme

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft een vijfde encryptie-algoritme gekozen dat tegen de rekenkracht van quantumcomputers moet zijn opgewassen. Het HQC-algoritme gaat als back-up fungeren voor een algoritme genaamd ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard). ML-KEM stond eerder nog bekend als CRYSTALS-Kyber. Vorig jaar werden de eerste vier algoritmes al aangekondigd.

ML-KEM wordt door het NIST als het primaire algoritme voor het quantumbestendig versleutelen van data genoemd. Mocht ML-KEM toch een kwetsbaarheid bevatten waardoor het kwetsbaar is voor aanvallen door quantumcomputers kan er worden teruggevallen op HQC. Dit algoritme is op een andere wiskundige aanpak gebaseerd genaamd 'error-correcting codes'.

Dit concept wordt al decennia binnen de informatiebeveiliging toegepast, aldus het NIST. HQC is wel een langer algoritme dat meer rekenkracht vereist. De veilige werking wist reviewers te overtuigen dat het een waardevolle back-upkeuze is, zo gaat het NIST verder. Over een jaar zal er een voorlopige standaard met HQC worden gepresenteerd, waarbij de uiteindelijke versie in 2027 wordt verwacht.