OM eist tot vijf jaar cel tegen verdachten grootschalige bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen vier mannen die worden verdacht van grootschalige bankhelpdeskfraude gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist. Het viertal, drie mannen uit Leeuwarden en één uit Groningen, zouden slachtoffers voor 250.000 euro hebben opgelicht, maar volgens het OM is het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag veel groter.

De verdachten werden eind 2023 aangehouden. Volgens de politie opereerden de verdachten vanuit een 'callcenter-setting' vanuit een huisje op een vakantiepark in het Groningse Gasselternijveen. In de vakantiewoning trof de politie vier draaiende laptops aan, alsmede tientallen simkaarten, dertien telefoons, contactlijsten en diverse bankpassen. Bij een doorzoeking van de woning waar drie van de vier verdachten in Leeuwarden verblijven treft de politie meer dan honderd simkaarten aan.

Het OM verdenkt de vier mannen van het deelnemen aan een criminele organisatie waarbij sprake was van oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen in de periode van half juli 2023 tot en met de inval in het vakantiepark. De verdachten hadden een voorkeur voor het werken uit vakantiehuisjes, aldus het Openbaar Ministerie. Zo kan volgens het OM worden bewezen dat zij ook opereerden vanuit parken in of nabij Orvelte, Emmen en Appelscha.

"De verdachten opereerden vernuftig. Sporen werden gewist en een groot gedeelte van de in beslag genomen spullen kon niet worden onderzocht", zo stelt het Openbaar Ministerie verder. De officier van justitie verklaarde vandaag in de rechtbank van Assen dat de werkelijke omvang van de feiten waarvan de verdachten worden verdacht veel groter is. "Ik heb me wel eens afgevraagd welke beerput er open zou gaan als de inhoud van alle gegevensdragers beschikbaar zou komen."

De officier van justitie eiste vijf jaar cel tegen twee verdachten van 26 en 23 uit Leeuwarden. Tegen de 27-jarige verdachte uit Groningen eist het OM 4,5 jaar en tegen een man van 29 uit Leeuwarden vier jaar gevangenisstraf. De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht of zeggen van niets te weten.