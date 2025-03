Experts wijzen op risico's van toenemende strijd tegen end-to-end-encryptie

Zowel de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk als Zweden voeren de afgelopen tijd de strijd met end-to-end-encryptie op. Experts waarschuwen voor de risico's, en wijzen erop dat iedere backdoor die wordt gecreëerd ook door onder meer cybercriminelen of autoritaire regimes kan worden gebruikt. De experts uiten hun zorgen tegenover Wired, dat in een artikel wijst op de toenemende aanvallen op end-to-end-encryptie. Zo namen verschillende Europese landen de afgelopen maanden maatregelen die end-to-end-encryptie kunnen ondermijnen. De maatregelen vallen samen met de langlopende discussie in Europa over 'chatcontrol', een voorstel van de Europese Commissie om alle digitale communicatie van gebruikers te scannen dat tot veel weerstand leidt.

Britten willen backdoor in iCloud

De Britse overheid legde Apple onlangs nog een Technical Capability Notice (TCN) op dat het bedrijf verplicht tot het inbouwen van een backdoor in iCloud die toegang biedt tot backups. Het bedrijf besloot hierop het aanbieden van Advanced Data Protection - waarmee het end-to-end-encryptie voor iCloud aanbiedt - in het land te staken.

De Zweedse overheid overweegt daarnaast wetgeving in te voeren die platforms voor versleutelde communicatie verplicht kopieën van berichten te bewaren, zodat opsporingsinstanties toegang kunnen krijgen tot de gespreksgeschiedenis van gebruikers. Ook dit voorstel kan op veel weerstand rekenen. Signal heeft bijvoorbeeld al laten weten uit Zweden te vertrekken indien de wetgeving wordt ingevoerd.

'De trend is somber'

"De trend is somber," zegt Carmela Troncoso, een langdurig privacy- en cryptografieonderzoeker en wetenschappelijk directeur bij het Max-Planck Institute for Security and Privacy in Duitsland tegen Wired. "We zien deze nieuwe beleidsmaatregelen opschieten als paddenstoelen die proberen encryptie te ondermijnen."

"We zien sommige democratieën terugvallen op zeer ruwe methoden om encryptie te omzeilen, die we misschien dachten in het verleden te hebben achtergelaten," zegt Callum Voge, directeur van overheidszaken en advocacy bij de non-profitorganisatie Internet Society.