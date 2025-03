34 procent meer kwetsbaarheden ontdekt in WordPress-ecosysteem

7.966 nieuwe kwetsbaarheden zijn afgelopen jaar in het WordPress-ecosysteem ontdekt, een stijging van 34% ten opzichte van een jaar eerder. De beveiligingsproblemen zaten met name in plugins van derde partijen. Dit blijkt uit cijfers verzameld door PatchStack, een WordPress vulnerability intelligence provider. Het stelt dat het merendeel van de kwetsbaarheden in de praktijk geen actief risico opleveren. Het aantal ernstige kwetsbaarheden is echter ook met 11% gestegen. 96% van de kwetsbaarheden is ontdekt in plugins, terwijl 4% in thema's zat. Slechts zeven van de 7.966 beveiligingsproblemen zat in WordPress zelf.

Lek vaak niet gedicht voor openbaarmaking

Uit de cijfers is ook op te maken dat veel ontwikkelaars kwetsbaarheden niet dichten voordat zij een lek openbaar maken. Het wijst daarbij op de Europese Cyber Resilience Act, waarvan de eerste vereisten vanaf 2026 van kracht zijn. De werkwijze van ontwikkelaar kan in strijd zijn met deze wetgeving, waarschuwt PatchStack.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek in de whitepaper State of WordPress Security in 2025.