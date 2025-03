'Alphabet neemt cloud security-bedrijf Wiz over'

Google-moederbedrijf Alphabet neemt het cloudsecuritybedrijf Wiz over voor 32 tot 33 miljard dollar, meldt TechCrunch op basis van bronnen. Het gaat om de grootste overname in de geschiedenis van Alphabet. Wiz levert een unified securityplatform dat is gericht op het beveiligen van cloudtoepassingen. Het platform analyseert cloudinfrastructuur op securityrisico's en helpt zo de veiligheid van cloudtoepassingen te verhogen. Het van oorsprong Israëlische bedrijf heeft zijn hoofdkantoor gevestigd in het Amerikaanse New York. Volgens de bronnen van TechCrunch draait Wiz een jaarlijkse omzet van zo'n 700 miljoen dollar.

Wiz blijft onafhankelijk

Als onderdeel van Alphabet blijft Wiz onder zijn eigen naam operationeel. Het platform blijft onafhankelijk opereren en blijft geschikt voor alle cloudproviders, en dus niet alleen voor Google Cloud Platform. De overname is vooralsnog niet officieel bevestigd door Alphabet of Wiz. Alphabet probeerde Wiz eerder al over te nemen voor een bedrag van 23 miljard dollar. Wiz zag toen echter op het laatste moment af van de deal.