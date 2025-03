Politie Oost-Nederland gaat op actiedag strijd aan met digitale criminaliteit

De politie Oost-Nederland slaat op 2 april tijdens de actiedag 'Echt niet vandaag' de handen ineen met 80 partners. De dag is bedoeld voor het vergroten van de bewustwording rondom digitale criminaliteit. Op de actiedag worden in heel Oost-Nederland acties georganiseerd die de bewustwording moeten vergroten en mensen moeten helpen zich beter te beschermen tegen digitale criminaliteit.

De politie Oost-Nederland, het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO) en het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken daarbij samen. Zij roepen bedrijven, (semi-)overheid, scholen, verenigingen en inwoners op deel te nemen aan de actiedag.

'Iedereen kan slachtoffer worden'

Peter van den Berg, portefeuillehouder Digitale Transformatie in Oost-Nederland: “Iedereen kan slachtoffer worden van digitale criminaliteit. En toch ervaren veel slachtoffers nog schaamte. Het is daarom belangrijk dat we mensen bewust maken van hun digitale weerbaarheid. Veel burgers en bedrijven doen geen aangifte of melding als zij slachtoffer zijn geworden. We hopen dat de bereidheid om wel melding te doen, vergroot wordt door deze actiedag. Elke melding kan namelijk helpen in onderzoek naar digitale criminaliteit en het opsporen van verdachten.”

Ester Weststeijn, burgemeester gemeente Rozendaal en één van de 'Cyberburgemeesters' in Nederland: “Een digitale inbraak doet net zo veel, of zelfs meer, met mensen als een fysieke inbraak in je huis. Ik ken voorbeelden van ouderen die de deur niet meer open durven te doen nadat ze slachtoffer zijn geworden van bankhelpdeskfraude. Ook voor ondernemers die slachtoffer worden van digitale criminaliteit is de impact groot, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Het raakt je vertrouwen als iemand, zonder gezicht en op afstand, misbruik van je maakt. Juist daarom juich ik de actiedag Echt niet vandaag van harte toe. We kunnen elkaar helpen om onszelf en elkaar beter te beschermen.”

De actiedag is onderdeel van een estafette; het stokje wordt daarna doorgegeven aan andere regio's.