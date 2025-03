5,6 miljoen euro aan cryptovaluta gestolen bij blockchain-gamingplatform WEMIX

Blockchain-gamingplatform WEMIX is getroffen door een cyberaanval. Bij de aanval zijn 8,654,860 WEMIX tokens, die ten tijde van de diefstal zo'n 5,6 miljoen euro waard waren. Dit is door WEMIX-topman Kim Seok-Hwan bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

WEMIX is een blockchain-gebaseerd gamingplatform dat is ontwikkeld door het Zuid-Koreaanse gamebedrijf Wemade. Op het platform zijn uiteenlopende games te vinden, variërend van role playing games (RPG) en massively online battle arena (MOBA) tot digitale bordspellen. Spelers kunnen via de games de cryptovaluta WEMIX verdienen, en dit verhandelen via het WEMIX-platform.

Niet direct gemeld

Het cyberincident vond plaats op 28 februari, maar wordt nu pas naar buiten gebracht. Seok-Hwan meldt dat hiervoor bewust is gekozen, onder meer aangezien onduidelijk was hoe de aanvallers te werk zijn gegaan. Het bedrijf stelt dat direct melding maken van de aanval het bedrijf kwetsbaar zou hebben gemaakt voor verdere cyberaanvallen. De getroffen server is na ontdekking van de aanval uit de lucht gehaald. De website van WEMIX is op het moment van schrijven onbereikbaar; op de website wordt gemeld dat onderhoud wordt uitgevoerd. Seok-Hwan geeft aan dat WEMIX aangifte heeft gedaan bij de politie en melding heeft gemaakt bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten.