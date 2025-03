Persoonsgegevens Nederlandse militairen zichtbaar via sportapp Strava

Via de sportapp Strava is de identiteit en in sommige gevallen ook het woonadres en de profielfoto van honderden Nederlandse militairen ter achterhalen. Veel militairen sporten namelijk op de beveiligde terreinen van Defensie en delen hun prestaties vervolgens via Strava. Hierdoor zijn de gegevens van de militairen in te zien via de app. Dit meldt Omroep Gelderland op basis van onderzoek. De omroep wist de namen van negenhonderd militairen te achterhalen die de afgelopen twee jaar actief waren in Gelderland. Van deze militairen is in de meeste gevallen niet alleen de naam te vinden op Strava, maar ook een profielfoto. In de helft van de gevallen wist de omroep ook de woonplaats in kaart te brengen.

Het achterhalen van de informatie is relatief eenvoudig. Op de website van Strava zijn routes te vinden op grote militaire bases. Doordat deze terreinen beveiligd zijn kan worden aangenomen dat iedereen op de ranglijst militair is. “Het is echt wel erg”, stelt Matthijs Koot, expert op het gebied van digitale gegevensbescherming en privacy, tegenover Omroep Gelderland. “Het gaat om de gegevens van 900 militairen en dat is een heleboel. Op deze manier zet je jezelf wel heel gemakkelijk op de radar van de vijand.”

Te combineren met andere bronnen

De expert waarschuwt dat de gegevens die via Strava zijn verzameld vaak eenvoudig gecombineerd kunnen worden met informatie die via een datalek bij bijvoorbeeld een webshop op straat is komen te liggen. Zo is ook het e-mailadres, telefoonnummer en woonadres te achterhalen.

Omroep Gelderland meldt ook dat op Strava routes te vinden zijn op extra gevoelige locaties. Denk daarbij aan het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen, waar vanuit de gevechtsleiding van de luchtmacht het Nederlandse luchtruim bewaakt. Denk echter ook aan de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne bij ‘t Harde, wat de thuisbasis vormt van het Joint ISTAR Commando. Deze eenheid verzamelt, analyseert en verspreidt inlichtingen in inzetgebied.

Reactie Defensie

Het ministerie van Defensie laat weten dat het advies aan militairen is om hun profiel op slot te zetten en bepaalde apps niet op Defensielocaties te gebruiken of als militair herkenbaar aanwezig te zijn op platforms. De berichtgeving is voor Defensie aanleiding om militairen extra te gaan wijzen op de risico’s van het delen van privé-informatie. Over eventuele beveiligingsmaatregelen die getroffen worden kan Defensie geen mededelingen doen.