Eerste Kamer stemt in met strengere wet tegen cyberspionage

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die meer vormen van spionage waaronder cyberspionage strenger aanpakt. Dankzij deze wet kunnen computermisdrijven die namens een buitenlandse overheid zijn gepleegd voortaan zwaarder bestraft worden.

Spionage is al langer strafbaar. De nieuwe wet breidt de regelgeving op dit vlak verder uit, onder meer met het oog op de opkomst van digitale spionage. Zo is het voortaan strafbaar gevoelige informatie te lekken die geen staatsgeheim is maar die wel de Nederlandse belangen ernstig kan schaden. Denk daarbij aan het delen van gevoelige bedrijfsinformatie die door een ander land misbruikt kan worden, maar ook aan het doorgeven van persoonsgegevens aan buitenlandse overheden.

Sabotage van vitale infrastructuur

De overheid waarschuwt dat gevoelige informatie over bijvoorbeeld een bepaalde economische sector of communicatie rondom politieke besluitvorming gebruikt kan worden voor het beïnvloeden van politieke processen, verzwakken van de economie of bondgenoten tegen elkaar uit te spelen. Ook andere vormen van spionage vallen onder de wet. Denk daarbij aan de diefstal van hoogtechnologische kennis, sabotage van vitale infrastructuur zoals onderzeese datakabels of het in gevaar brengen van Nederlanders met een migratieachtergrond.

Reactie van de Minister

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel: “Spionage is helaas aan de orde van de dag. We moeten als land onze weerbaarheid vergroten tegen aanvallen en dreigingen vanuit andere landen. Met deze wet beschermen we Nederland beter tegen nieuwere vormen van spionage. Ook geven we een belangrijk signaal af: we accepteren het niet en spionageactiviteiten worden bestraft. Wat dat betreft ben ik blij dat de wet vóór de NAVO-top in juni van dit jaar in werking treedt.”