Spywarefabrikant SpyX lekt gegevens van bijna twee miljoen accounts

Spywarefabrikant SpyX is getroffen door een datalek. De gegevens gerelateerd aan bijna twee miljoen accounts zijn hierdoor uitgelekt. Het gaat onder meer om apparaatinformatie, e-mailadressen, geografische locaties, IP-adressen en wachtwoorden. Dit meldt de website Have I Been Pwned van beveiligingsonderzoeker Troy Hunt.

SpyX zet zichzelf in de markt als telefoonmonitoringsoftware voor ouderlijk toezicht. Het meldt daarbij dat het niet nodig is een app te installeren op de smartphone die gebruikers willen monitoren. De spyware richt zich daarbij op de cloudback-up van het apparaat, waaruit het allerlei informatie ophaalt en doorstuurt. Via de app kunnen onder meer locatiegegevens, belgeschiedenis en SMS-verkeer worden ingezien.

Have I Been Pwned meldt dat SpyX in juni 2024 is getroffen door een datalek. Daarbij zijn bijna 2 miljoen unieke e-mailadressen getroffen. Daarbij zijn ook inloggevens voor iCloud-omgevingen gerelateerd aan smartphones die via SpyX zijn gemonitord uitgelekt. De wachtwoorden waren daarbij opgeslagen in platte tekst, waarschuwt Have I Been Pwned. In totaal zijn 1,977,011 unieke accounts getroffen door het datalek.