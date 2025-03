AP ziet samenwerking met Europese privacytoezichthouders steeds meer vruchten afwerpen

De samenwerking tussen Europese privacytoezichthouders werpt steeds meer zijn vruchten af, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo werkten de waakhonden afgelopen jaar onder meer samen rond interventies bij partijen als Meta, Netflix, Booking.com, Clearview, Uber en LinkedIn. Dit meldt de AP in haar jaarverslag 2024. De toezichthouder waarschuwt in haar jaarverslag onder meer voor de 'serieuze bedreiging' die grote techbedrijven vormen voor de privacy en vrijheid van Europeanen. Het stelt dat hiertegen alleen een vuist kan worden gemaakt door met elkaar samen te werken.

'We werken steeds succesvoller samen'

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: "Als privacytoezichthouders werken we steeds succesvoller samen binnen Europa. Soms hebben we samen opgetrokken bij het opleggen van boetes, maar we hebben ook andere interventies ingezet. De AP was bijvoorbeeld een van de initiatiefnemers voor een gezamenlijk standpunt over ‘pay or consent’-modellen voor gepersonaliseerde advertenties op grote online platforms. Voor die platforms is het nu kraakhelder. Zij kunnen zich niet beperken tot het bieden van slechts 2 keuzes: betalen of toestemming geven voor het delen van je gegevens. Met andere woorden: je hoeft niet te betalen voor je privacy."

Ook deelt de AP in haar jaarverslag enkele cijfers. Zo voerde de toezichthouder afgelopen jaar ruim 2.000 gesprekken met organisaties voor het uitleggen van de wet, bevorderen van de naleving van de wet of bemiddelen in conflicten. Daarnaast toetste de AP 84 wetsvoorstellen op privacyaspecten en handelde het ruim 7.500 privacyklachten af.

Net als in voorgaande jaren roept de AP op tot meer investeringen in de capaciteit van de AP. "Ondanks de mooie cijfers bleven ook in 2024 privacyklachten van mensen langer dan wenselijk liggen, moesten bedrijven lang wachten op duidelijkheid, kon de AP te weinig nieuwe onderzoeken starten, en was er te weinig capaciteit voor voorlichting aan bedrijven en toezicht bij AI en algoritmes", schrijft de toezichthouder in een toelichting.