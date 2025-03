Europese Commissie: Alphabet overtreedt DMA met zoekmachine en appwinkel

Alphabet overtreedt de Digital Markets Act (DMA) door in bepaalde functies en functionaliteiten van zijn zoekmachine eigen diensten een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van concurrerende diensten. Ook voldoet de appwinkel Google Play niet aan de eisen van de DMA, aangezien ontwikkelaars klanten niet vrij mogen verwijzen naar andere kanalen voor betere aanbiedingen. Dit oordeelt de Europese Commissie in haar voorlopige bevindingen in een onderzoek naar de werkwijze van Alphabet.

De DMA schrijft strenge eisen voor aan poortwachters, platforms met een jaaromzet van meer dan 7,5 miljard euro in de EU, 45 miljoen maandelijkse eindgebruikers, minimaal 10.000 Europese zakelijke gebruikers of die in tenminste drie lidstaten zeggenschap hebben over één of meer kernplatformdiensten. Poortwachters mogen onder meer eigen diensten geen voorkeursbehandeling geven ten opzichte van concurrerende diensten van derden.

Eerder voerde Alphabet al diverse wijzigingen door aan zijn zoekmachine in een poging de zorgen van de Europese Commissie weg te nemen. Dit blijkt echter niet gelukt. In zijn voorlopig oordeel meldt de Europese Commissie dat Alphabet nog altijd eigen diensten op het gebied van prijsvergelijkingen, hotelboekingen, transport, financiën en sport voorkeur geeft in de zoekresultaten van de zoekmachine ten opzichte van concurrenten. Ook is de Europese Commissie kritisch over het vertonen van eigen diensten bovenaan de zoekresultaten van de zoekmachine of op plekken die door visuele elementen en filtermechanismen extra zichtbaar zijn.

Europese Commissie hekelt beperkingen voor appontwikkelaars

Wat betreft Google Play hekelt de Europese Commissie dat Google technische beperkingen oplegt aan ontwikkelaars die het doorsturen van gebruikers naar andere kanalen tegengaat. Ook wijst het op de tarieven die Google appontwikkelaars rekent voor het aanleveren van nieuwe klanten via Google Play. De Europese Commissie stelt dat Google hiervoor geld mag rekenen, maar dat de huidige tarieven niet gerechtvaardigd zijn.

Door de voorlopige resultaten te delen wijst de Europese Commissie Alphabet er formeel op dat het bedrijf de DMA overtreedt. Het bedrijf krijgt nu de ruimte om zich tegen de argumenten van de Europese Commissie te verdedigen. Indien het hierin niet slaagt kan het bedrijf sancties opgelegd krijgen, die kunnen oplopen tot tien procent van de jaaromzet.

'Schadelijk voor consumenten en bedrijven'

Alphabet stelt in een reactie dat de voorlopige conclusies van de Europese Commissie schadelijk zijn voor zowel consumenten als bedrijven. Het claimt gebruikers juist te ondersteunen door resultaten van eigen diensten in zoekresultaten prominent te tonen. Bijvoorbeeld door gebruikers te helpen de goedkoopste vliegtickets of hotelboekingen te vinden, en hen zo geld te besparen. Het stelt ook dat de aanpassingen die de Europese Commissie eist bedrijven verkeer kost; Europese bedrijven zouden door de inmiddels doorgevoerde wijzigingen al 30% minder verkeer krijgen via de zoekmachine van de Amerikaanse techgigant.