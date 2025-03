Amsterdam wil digitale afhankelijkheid van buitenlandse partijen afbouwen

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil de digitale afhankelijkheid van Amsterdam van buitenlandse partijen afbouwen. Het wil zo de continuïteit van haar dienstverlening en de nationale veiligheid waarborgen. Digitale diensten spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Daarmee neemt in veel gevallen de afhankelijkheid van buitenlandse techbedrijven toe. Het Amsterdamse college van B en W vindt dat Amsterdam, maar ook Nederland en Europa digitaal onafhankelijker moet worden. Het heeft daarom een verkenning uitgevoerd om stappen in kaart te brengen om tot meer digitale autonomie te komen.

'We kunnen een grote mate van afhankelijkheid niet langer permitteren'

Wethouder Alexander Scholtes (ICT en Digitale Stad) meldt : “Of het nu gaat om de privacy van Amsterdammers, de continuïteit van onze dienstverlening of nationale veiligheid: we kunnen het ons niet meer permitteren om in grote mate afhankelijk te zijn van een paar grote Amerikaanse techbedrijven. Er moet een plan B zijn, willen we voorkomen dat de Amerikaanse regering of Big Tech alles voor ons bepalen. Dat hebben we niet zomaar voor elkaar, maar in Amsterdam zetten we wel graag een stap naar meer digitale onafhankelijkheid. Dat vraagt om een koerswijziging in Amsterdam, Nederland en Europa.”

Amsterdam wil met het Rijk en andere gemeenten samenwerken op het thema. Het zet zelf echter alvast een aantal stappen om de digitale onafhankelijkheid te versterken. Zo wil het digitale autonomie als criterium gaan hanteren bij inkoop. De aanbestedingen voor de dienstverlening Public Cloud en hosting (HenT) zijn de eerste grote aanbestedingen waarin dit criterium een rol gaat spelen.

Controle krijgen over eigen data

Ook wil Amsterdam meer controle krijgen over eigen data. Het gaat onderzoeken of meer data binnen eigen systemen van de gemeente kunnen worden opgeslagen in plaats van in de public cloud, zoals nu nog vaak het geval is. Dit moet het eenvoudiger maken om van software te wisselen en de afhankelijkheid van grote spelers terug te dringen. De gemeente Amsterdam test daarnaast opensource-software voor onder meer e-mail, tekstverwerking en spreadsheets. Samen met maatschappelijke partners onderzoekt het tot slot hoe het de afhankelijkheid van sociale mediaplatforms kan verminderen.