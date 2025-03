Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil strijd aangaan tegen bulletproof hosting

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil strengere wetgeving voor bulletproof hosters. Zij moeten onder meer de identiteit van hun klanten gaan controleren en mogen als het aan Halsema ligt geen anonieme klanten meer hebben. Dit schrijft Halsema in een brief gericht aan minister David van Weel van Justitie en Veiligheid, minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken en staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering, waarover onder meer De Volkskrant bericht. De Amsterdamse burgemeester is kritisch over de anonimiteit die sommige providers klanten bieden. Deze anonimiteit bemoeilijkt volgens haar opsporingsdiensten in het achterhalen wie strafbare feiten pleegt.

Bulletproof hosting

De Amsterdamse burgemeester doelt daarbij op de zogeheten bulletproof hosting. Deze term verwijst naar een type webhosting die een hoog niveau van anonimiteit en privacybescherming biedt. Het is hierdoor doorgaans lastig te achterhalen wie de eigenaar van bijvoorbeeld een website is. Bulletproof hosting is hierdoor ook populair onder cybercriminelen.

Halsema wil klanten van hosters uit de anonimiteit halen; hostingproviders moeten als het aan de Amsterdamse burgemeester ligt verplicht klantgegevens bijhouden. Ook wil Halsema een einde maken aan het accepteren van betalingen in cryptovaluta door hosters.