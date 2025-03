WhatsApp in bericht aan Nederlanders: geen verschil met Signal

Volgens WhatsApp is er geen verschil met Signal, zo laat het hoofd van de chatapp tegenover De Telegraaf weten. De afgelopen dagen stuurde WhatsApp een bericht naar gebruikers over de werking van end-to-end versleuteling binnen de chatapp. Het bericht was een reactie op de berichtgeving over Nederlanders die zouden overstappen naar Signal, aldus WhatsApp-directeur Will Cathcart.

"Vooral in Nederland merken we dat er veel roddels rondgaan. Bijvoorbeeld over het feit dat we metadata zouden verzamelen", aldus Cathcart. "Maar laat het voor eens en altijd duidelijk zijn: Meta houdt niet bij wie je berichten stuurt en van wie je berichten ontvangt. We lezen niks bij en delen ook geen contacten met Meta. Elk bericht, foto, video en elk gesprek dat je voert op WhatsApp wordt beschermd door end-to-end encryptie."

De WhatsApp-directeur voegt toe dat WhatsApp de berichten van gebruikers niet kan ontsleutelen. Daarnaast noemt Cathcart de 'onterechte zorgen' frustrerend. "En juist daarom hopen we vooral Nederlanders op deze manier te overtuigen dat er geen verschil zit tussen WhatsApp en Signal." Volgens de directeur zijn de 'zorgen over WhatsApp' nog niet zichtbaar in de data. "Wellicht dat we dat over een maand wel zien."