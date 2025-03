DigiD opnieuw door 'terugkerende ddos-aanvallen beperkt beschikbaar' - update

Is dit nu de derde of de vierde keer in maart? Ik ben de tel kwijt.



Vanwege dat denk ik nu zeker het volgende:



Waar ik nieuwsgierig naar ben is of in de ons omringende landen, dus in de EU zone, vergelijkbare ddos aanvallen zijn gesignaleerd.



Dat zou kunnen duiden onder groot voorbehoud! op een poging, of pogingen, van een of meerdere, ons (EU) min of meer eh... niet welgevallig gezinde statelijke actoren digitaal functioneren van EU landen te storen.