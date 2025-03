Amsterdammer verliest beroep tegen parkeerboete in Berichtenbox MijnOverheid

Een Amsterdamse man heeft het beroep verloren dat hij tegen een parkeerboete in de Berichtenbox van MijnOverheid had ingesteld. De man kreeg de parkeerboete opgelegd en betaalde die niet binnen de gestelde termijn. Daarop stuurde de gemeente hem een aanmaning. Daarop stapte de man naar de rechter. Hij stelt dat de aanmaning onterecht is, omdat de parkeerboete, die naar zijn Berichtenbox was gestuurd, nooit op de 'juiste wijze' aan hem kenbaar is gemaakt.

Volgens de man blijkt uit de stukken niet dat de parkeerboete in de digitale Berichtenbox van MijnOverheid is geplaatst en is ook niet duidelijk of die Berichtenbox met terugwerkende kracht kan worden aangepast. Verder stelt de man dat hij niet van boete op de hoogte is gebracht via een e-mailnotificatie of vergelijkbare melding. Daarnaast vindt de Amsterdammer dat niet van hem kan worden verwacht dat hij elke dag op de Berichtenbox inlogt. Dat niet meer te achterhalen is hoe het zit met de melding, moet volgens de man in zijn voordeel uitpakken.

De gemeente deelde met de rechter de verzendadministratie waaruit blijkt dat de man had aangegeven elektronisch bereikbaar te zijn en dat de boete in zijn Berichtenbox is geplaatst. Volgens de rechter heeft de gemeente voldoende aannemelijk gemaakt dat de man de boete wel heeft ontvangen, terwijl hij geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd om dit te ontkrachten.

"Het al dan niet ontvangen van een e-mailnotificatie, is niet van invloed op het tijdstip van bekendmaking van de naheffingsaanslag. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van eiser om zijn Berichtenbox te controleren op nieuwe e-mailberichten of de emailnotificatie aan te zetten. Als eiser dat verzuimt, moet dat voor zijn rekening en risico komen", aldus de rechter. Die stelt dat de boete op de juiste manier kenbaar is gemaakt en de gemeente daardoor ook een aanmaning mocht versturen.

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd. Burgers hebben zelf de keus of en op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van MijnOverheid, zo laat MijnOverheid-beheerder Logius weten. De Berichtenbox op MijnOverheid fungeert als 'digitale brievenbus' en maakt het mogelijk om berichten van overheidsinstanties te ontvangen en versturen. Het is mogelijk om bij het activeren van het MijnOverheid-account een e-mailadres op te geven.

"Heeft u nieuwe post in uw Berichtenbox? Als u e-mailmeldingen aanzet, ontvangt u een e-mail als u een nieuw bericht ontvangt. Ook krijgt u een herinnering als er ongelezen post in uw Berichtenbox zit", aldus de uitleg van Logius. De overheidsinstantie liet vorige maand nog weten dat zo'n 800.000 MijnOverheid-gebruikers geen e-mailadres hebben opgegeven. "Deze mensen ontvangen daardoor geen e-mailnotificaties als er een bericht voor ze klaarstaat. Zo missen ze mogelijk belangrijke post van de overheid".